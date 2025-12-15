卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港の男子シングルス決勝が行われ、世界ランキング5位の張本智和選手が、日本勢初となる悲願のWTTファイナルズ優勝を果たしました。準々決勝では過去国際大会のシングルスで0勝4敗、先週行われた混合団体W杯でも敗れた相手であるフランスのF.ルブラン選手に4-3で勝利。直後のリベンジマッチについて張本選手は「1週間前にプレーしていたことが自分にとってプラスに働いたことが多かった。ボ