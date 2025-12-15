G3クイーンズクライマックスシリーズ（26〜31日、大村）とプレミアムG1スピードクイーンメモリアル（26年2月24日〜3月1日、鳴門）に出場予定だった長嶋万記（44＝静岡）が公傷により、欠場。クイーンズクライマックスシリーズには平川香織（25＝埼玉）、スピードクイーンメモリアルには富樫麗加（36＝東京）が、それぞれ繰り上がりで出場する。