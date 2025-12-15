阪神の新人７選手が１５日、大阪市内のホテルで、新人選手入団会見後に、ファンクラブ会員向けイベントの「ファンミーティング」に参加した。ファンから寄せられた質問に答えるコーナーでは、初任給の使い道を問われ、ドラフト１位の立石（創価大）は「車の免許を持ってないので、自転車がほしい」と回答。同３位の岡城（筑波大）は「実家にサウナを作りたい」と宣言。同育成２位の山崎（関西独立リーグ兵庫）は「育成でそんな