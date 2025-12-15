※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ孫を書道教室に通わせたい夫の母。その理由について「先生がかっこいい！」という本音を漏らしつつも書道を習わせるメリットを熱弁。するとこれまで他人事だった夫が、母の熱い思いに心を動かされてしまう…■いいこと思いついたぞ ■そりゃあ当然 ■楽しそうに話す息子だったが ■表情が一変妻が反対していることを