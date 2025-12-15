サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードのセルヒオ・フランシスコ監督解任を受けた新監督人事で、昨季までライプツィヒ（ドイツ）を率いていたマルコ・ローゼ監督が有力候補の１人とみられている。スペインのスポーツ紙アスが伝えている。ローゼ監督はライプツィヒのほかボルシア・ドルトムント、ボルシアＭＧ（以上、独）、ザルツブルク（オーストリア）で指揮した経験があり、下部組織の若手選手の能力を引き上げ