東京都は15日、恩賜上野動物園のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」を来年1月下旬に中国へ返還することを発表した。【写真】中国でも元気でね…返還されるシャオシャオ東京都と中国野生動物保護協会との協定に基づいた措置。東京都のホームページによると、今月16日以降はシャオシャオの自由観覧を中止し、シャオシャオ、レイレイともに観覧場所を複数に区切り、係員の誘導に従って、1分程度で移動する方式に変