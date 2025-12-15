TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）がアシスタントを務める同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）の14日放送で、憧れのアナウンサーを明かした。この日のゲストは同局「news23」（月〜木曜後11・00、金曜後11・58）のメインキャスターを務めるフリーアナウンサーの小川彩佳で、爆笑問題・太田光が「恵里伽様のたっての願いで（出演をオファーした）」と紹介。田中裕二が「憧れの人でね。小川彩佳さんに会いたく