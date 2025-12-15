元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈さんが自身のインスタグラムを更新。父親が肺炎で入院していることを明かしました。 【写真を見る】【 丸山桂里奈 】救急搬送の父、一度退院も再び肺炎で入院「大丈夫だと思いながらも、どこか不安がいつもあります」丸山さんは、「長らく父が入院してます。一度元気になり退院となりましたが、やはり肺炎を引き起こしていてたぶん、来週くらい？には退院かなという感じにな