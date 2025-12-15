宇宙関連の新興企業「スペースワン」（東京）は１５日、和歌山県串本町の発射場「スペースポート紀伊」から小型ロケット「カイロス」３号機を来年２月２５日に打ち上げると発表した。小型の人工衛星計５基を搭載する予定で、軌道投入に成功すれば、国内の民間企業単独では初めてとなる。天候不良などに備え、同社は同２６日〜３月２５日の約１か月間を予備期間と設定。カイロスの打ち上げは、昨年３月と同１２月に行われたが、