広島の新入団選手発表会見が１５日、広島市内のホテルで行われ、ドラフト２位・斉藤汰直投手（亜大）が１年目からのフル回転を誓った。約５００人の鯉党を前に緊張した面持ちでマイクを握った右腕は「緊張しています」と素直な思いを明かした。その中で「気迫あふれるピッチングに自信を持っているので、カープに入っても気持ちを前面に出して１球１試合に人生を懸けてしっかり投げたいと思っています」と闘志をたぎらせた。