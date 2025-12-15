持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年12月15日から19日までの期間限定で「超まぐろ寿しフェア」を開催しています。まぐろづくしのフェア小僧寿しでは、おいしい「まぐろ」をお得にお腹いっぱい楽しめるフェアを開催中。「まぐろ」好きはもちろん、幅広い世代が楽しめるラインアップになっています。・超まぐろ寿しまぐろ9貫、ねぎまぐろ6貫、鉄火巻き1本と、「まぐろ」がたっぷりのお買い得メニューです。価格は1242円。・超とろ