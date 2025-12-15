カルディは2025年12月12日10時から19日10時まで、オンラインストア限定で「オリジナルメラミンプレート」がもらえるキャンペーンを実施しています。高品質で超使えるプレート 期間中、商品代金の合計金額7500円以上の注文1件につき、「オリジナルメラミンプレート」が1点もらえます。丈夫で軽量なメラミン樹脂製オリジナルプレートは、自宅ではもちろん、アウトドアシーンでも大活躍。カラーは、上品な華やかさのあるライトブルー