12月14日、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第14節GAME2の13試合が開催され、全国各地で熱い戦いが繰り広げられた。 クラブの連勝記録を更新中で勢いに乗るレバンガ北海道はホームで富山グラウジーズと対戦。北海道は富永啓生、富山はヤニス・モランを中心に激しい点の取り合いが続き、試合最終盤まで結末がわからない接戦に。最終クォーター残り48秒で4点ビハインドを背