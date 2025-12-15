きのう（14日）滋賀県で行なわれた全国中学校駅伝の女子の部で、岡山市の京山中学校が3連覇を果たしました。 【写真を見る】全国中学校駅伝の女子の部で岡山市の京山中学校が3連覇首位と14秒差でタスキを受けたアンカーが終盤に【岡山】 各地の予選を勝ち抜いた48校で競う全国中学校駅伝。女子の部で3連覇を狙う岡山県代表の京山中学校は、昨年の優勝に貢献した中西や岩崎らの力走で、序盤からレースを優位に進め