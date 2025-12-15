年賀状の受付が、きょう（15日）全国一斉に始まり、岡山市内の郵便局にも多くの人が投かんに訪れました。 【写真を見る】年賀状の受け付け始まる専用ポストに次々投かん発行枚数は約7億5千万枚と約20年前の6分の1程度【岡山】 岡山市北区の岡山中央郵便局です。午前9時の受け付け開始にあわせて多くの人が訪れ、門松などがあしらわれた「専用ポスト」に次々に年賀状を投かんしていきました。年賀状は今月25日までに投函すれ