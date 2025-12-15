瀬戸内地方は高気圧に覆われて、おおむね晴れています。15日夜も広く晴れる見込みです。 16日の午前にかけて日差しがよく届きますが、午後からは気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。岡山県北部では夜遅くになると、雨や雪の降るところがある見通しです。香川県では16日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で1度、津山でマイナス2度、高松で3度でしょう。1