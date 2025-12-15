2025年3月27日から30日にかけ、ワールウインドGC（6661ヤード、パー72）で開催されたフォード選手権。渋野日向子は2日間で大会の幕を閉じることとなり、最終的な順位は120位タイ、通算146（73、73）だった。 【写真】渋野日向子「やっと笑顔になった」悔しい1年を“しぶこスマイル”で総括「期待してます」と応援続々 今季初の予選落ち 初日（第1ラウンド）は「73」。5バーディを奪いながらも