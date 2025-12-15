ビックカメラは12月13日に、ビックカメラなんば店（大阪府大阪市）3階の時計コーナー内に、ユーズドウォッチコーナーを開設した。なお、「ビックカメラ」店舗におけるユーズドウォッチコーナーの開設は、7月の有楽町店に続く2店舗目となる。また、これまでユーズドウォッチ購入後の動作不良などによる保証期間は6カ月間だったが、12月13日購入分からは1年間まで対応する。●高級ブランドの腕時計がお得に買える今回、ユーズド