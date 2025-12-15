15日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9384枚だった。うちプットの出来高が6035枚と、コールの3349枚を上回った。プットの出来高トップは3万1000円の409枚（2円高12円）。コールの出来高トップは5万5000円の313枚（47円安51円）だった。 コールプット 出来高