15日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は719枚だった。うちプットの出来高が484枚と、コールの235枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の81枚（4円高28円）。コールの出来高トップは5万6000円の89枚（83円安203円）だった。 コールプット 出来高前日