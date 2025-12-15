15日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は110枚だった。うちプットの出来高が108枚と、コールの2枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の69枚（変わらず5円）。コールの出来高トップは6万2000円の1枚（15円安50円）だった。 コールプット 出来高前日比