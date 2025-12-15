多摩川ホールディングス [東証Ｓ] が12月15日大引け後(16:30)に決算を発表。25年10月期の連結最終損益は2億6800万円の黒字になり、国際会計基準に移行する26年10月期の同利益は2億3800万円の見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を3円→5円(前の期は3円)に増額し、今期も5円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結最終利益は8200万円の黒字となった。 ※24年10月期(7ヵ月決