テクノフレックス [東証Ｓ] が12月15日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の29億円→38億円(前期は21.3億円)に31.0％上方修正し、増益率が35.8％増→78.0％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9.1億円→18.1億円(前年同期は11.6億円)に98.4％増