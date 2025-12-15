トーシンホールディングス [東証Ｓ] が12月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常損益は6900万円の黒字(前年同期は3700万円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比48.7％増の5800万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.4％→1.8％に改善した。 株探ニュース