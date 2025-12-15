クシム [東証Ｓ] が12月15日大引け後(17:00)に決算を発表。25年10月期の連結最終損益は13.6億円の赤字(前の期は19.6億円の赤字)に赤字幅が縮小し、3期連続赤字となった。なお、26年10月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結最終損益は3.1億円の赤字(前年同期は11.4億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、売上営業損益率は前年同期の-78.0％→-1642.9％に急悪化した。 株探ニュー