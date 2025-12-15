中国のSNS・微博（ウェイボー）で14日、「日本のネット民が欧米の観光客のマナーの悪さを指摘」との話題がホットワードになった。微博で110万のフォロワーを持つ海外情報発信アカウントは「中国人観光客が減少した後、日本のネット民が外国（欧米）人観光客のマナーの悪さを批判し始めた。しかも、一部の日本人は、一番マナーが悪いのは日本人だとさえ言っている」とつづり、日本のX（旧ツイッター）に投稿された内容を転載した。