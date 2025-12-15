俳優の吉永小百合（80）が14日、都内で写真集『吉永小百合』（世界文化社2万5000円）出版記念のサイン本お渡し会＆ミニトークを行った。【写真集ショットたくさん】時を超える美しさ… 若き日の吉永小百合本書は、稀代の写真家・篠山紀信が1972年から1995年にかけて撮影した詩情あふれる珠玉の写真群と、吉永出演映画全124作品（最新作「てっぺんの向こうにあなたがいる」まで）の印象的なスチール写真で構成。篠山が捉えた