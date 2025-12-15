東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件で事件を起こした車を盗んだとして逮捕された男が、危険運転致死の疑いなどで再逮捕されました。警視庁によりますと横尾優祐容疑者は先月24日、足立区梅島の路上で時速70キロメートル以上のスピードで赤信号の交差点に進入し、横断歩道を渡っていたフィリピン国籍のテスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさんをはねて死亡させたうえ、逃走した疑いが持たれています。警視庁は、横尾容