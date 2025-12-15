卓球・WTTファイナルズ香港の女子シングルスを準々決勝で終えた長粼美柚選手が14日、インスタグラムを更新。ファンへの感謝と2025年の試合日程を終えたことを報告しました。長粼選手は、WTTファイナルズの1回戦で伊藤美誠選手にフルゲームまでもつれた末、逆転勝利。しかし準々決勝では、世界ランキング1位の孫穎莎選手と対戦し、0-4とストレート負けを喫していました。長粼選手は、試合終了後に孫選手と握手を