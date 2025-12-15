東京都は15日、上野動物園の双子のジャイアントパンダ、「シャオシャオ」と「レイレイ」について、2026年1月下旬に中国へ返還すると発表した。1972年に「カンカン」と「ランラン」が来日して以来、半世紀ぶりに、日本国内で飼育されるパンダがゼロになることになる。15日午後の木原稔官房長官の記者会見で、このことについて質問が飛んだ。【映像】木原官房長官「交流が継続されることを期待」発言（実際の様子）記者が「上野