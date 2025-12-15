オウム真理教の後継団体「アレフ」が、約10億円に上る賠償金の支払いに応じず、資産隠しするため関連会社と債権譲渡契約を結んでいるとして、被害者団体が契約の取り消しを求めた裁判が始まりました。「オウム真理教犯罪被害者支援機構」は、アレフが自らの関連会社を通じて資産隠しを行い、2020年に確定した10億円あまりの賠償金の支払いに応じていないと訴えています。その上で11月、関連会社を相手取り債権譲渡契約の取り消しな