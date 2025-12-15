兵庫県宍粟（しそう）市の福元晶三市長が、このほど、ラジオ関西の生放送に出演し、市域の9割を占める森林の魅力や、地域を元気にするための取り組みなどについて語った。兵庫・宍粟市の魅力について語る福元晶三市長（ラジオ関西スタジオにて）兵庫県の中西部に位置する宍粟市は、2005（平成17）年4月に、山崎、一宮、波賀、千種の4町が合併して誕生したまちで、今年（2025年）市制20周年を迎えた。県内では豊岡市に次いで2番