シュークリーム専門店のビアードパパでは、月替わりで多数の限定商品が展開されています。今月の期間限定シューは、なんと、日曜朝に放送中のアニメ『キミとアイドル プリキュア♪』とのコラボ！商品の販売予定期間は、12月末まで。ビアードパパには、販売直後から商品を求める人が殺到しています。私たちの心をときめかせてくれる、ビアードパパ史上最上級にかわいいシュークリームを早速実食レビューします。「キミと食べた