J百年構想リーグJリーグは15日、来年2月に開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグについて、地域リーグラウンドのグループ組み合わせを発表した。J1はEAST、WESTに各10クラブが分かれる構図になった中で、ネット上ではEASTグループへのある指摘が相次いだ。Jリーグは2026年より、秋春制へとシーズンを移行。このシーズン移行に伴い、移行期間中の半年間に、特別大会として「明治安田J1百年構想リーグ」「明治安田J2・J3百年構