ボートレーサー・中島孝平（４６＝福井）の「ゴールデンレーサー賞」認定証授与式が１５日、ボートレース住之江で行われ、ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会の香川洋一常務理事から認定証盾などが贈呈された。中島は１１月に行われたボートレース浜名湖のＧ?７２周年記念の優勝戦に進出（４着）し、ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞メダル（純金３０グラム）を獲得。これによりゴールデンレーサー賞の認定基準（１）「ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興