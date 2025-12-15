Netflix映画「フランケンシュタイン」で怪物（クリーチャー）役を演じた俳優ジェイコブ・エロルディ（28）はヒース・レジャーさんに感化されて俳優の道に進んだそうだ。近年ハリウッドで最も人気のあるスターの一人となっているジェイコブ。映画業界でのキャリアを志したきっかけについて「バラエティ」誌に明かした。「僕は子供の頃、とても騒がしい子供だった。全ての俳優に共通することじゃな