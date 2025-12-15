中外製薬（4519、東証プライム）。会社四季報特色欄は、「ロシュ傘下で成長続ける異色の医薬品大手。抗体・バイオで先行、抗がん剤、骨・関節領域に強い」と記している。確かに、異色である。【こちらも】西華産業の好収益と右肩上がりの株価動向には、それなりの理由がある12月8日付けの『バビースモ、網膜色素線状を対象とした良好な視力改善を示した第III相データを日本網膜硝子体学会総会で発表』と題するリリースを読んだ