■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）12/11、NYダウ＋646ドル高、48,704ドル2）12/12、NYダウ▲245 ドル安、48,458ドル【前回は】相場展望12月11日号米国株: 金利引下げで次期FRB議長人事が焦点、物価上昇の懸念増す日本株: 海外短期筋のパワーに変調、日経平均の流れに変化か?●2．米国株：人工知能（AI）・半導体関連株に不透明感⇒景気・消費株に移れるか？1）人工知能（AI）・半導体関連株の投資を巡って不透明感