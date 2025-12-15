日中関係は、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射により、さらに緊迫の度を増している。そんななかで懸念されているのは「台湾有事」よりも先に「尖閣有事」が起きる事態である。もしも尖閣有事が起きたなら、何が起きるのか、シミュレーションする。【全3回の第2回】【図解】もしも尖閣有事が発生したら何が起きるのか？尖閣諸島を巡る攻防戦シミュレーション偽装漁民が大挙して尖閣に押し寄せるでは、今、尖閣有事が起