映画『トランスフォーマー』などで知られるシャイア・ラブーフが、自身のX（旧ツイッター）にて、背中に入れた巨大な少女モチーフのタトゥーを公開した。ミア・ゴスとの間に生まれた3歳の愛娘イザベルをデザインしたものとみられる。【写真】女の子をモチーフにした背中一面の巨大タトゥーシャイアは日本時間12月14日の投稿で、背中一面に彫られた女の子のタトゥーを披露し、「彼女が味方になってくれる（She’s got my back）