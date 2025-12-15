15日から年賀状の受け付けが全国一斉に始まり、山形市内の郵便局では市民らが思いを込めて書いた はがきを投函していました。山形南郵便局では、受け付け初日、午前9時前から年賀状を手にした市民らが列を作っていました。セレモニーでは地元の園児たちが演奏を披露。午前9時から受け付けが開始され、年賀状を手にした人たちが次々と専用のポストに投函していきました。先着30人にはパック詰めされた県産のたまごがプレゼン