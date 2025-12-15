関西運動記者クラブは１５日、２０２５年に活躍した選手、団体などをたたえる「第６９回関西スポーツ賞」の受賞者を以下の通り発表した。８月に死去した釜本邦茂さんと、２月に他界した吉田義男さんが特別・功労、今年限りで現役を引退した原口文仁氏と高山勝成氏が功労に選ばれた。表彰式は２３日に大阪市内で開催される。◆団体▽プロ野球・阪神（２リーグ制後、史上最速で優勝）▽バレーボール・サントリー（ＳＶリーグ初代王