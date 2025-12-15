女優の山本舞香（28）が15日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。山本は唇の絵文字とともに、ヘアメーク中の自撮り写真や、親交のあるモデルでアーティストの大社カリンとの2ショット写真など、複数の近影を投稿。「Life & work」とのコメントを添えた。この投稿にフォロワーからは「安定に可愛い」「全部かわいい」「お写真見るたびお綺麗になられてる」「顔面最強すぎます！」「顔面つよ〜