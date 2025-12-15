元日本代表でC大阪、徳島、名古屋などでプレーした柿谷曜一朗氏（35）の妻でタレントの丸高愛実（35）が15日、自身の新スタグラムを更新。家族の記念写真を披露した。柿谷氏は14日、ヨドコウ桜スタジアムで“大阪ダービー”をコンセプトにした引退試合を開催。丸高は「皆様のおかげで、家族にとって忘れられない1日になりましたありがとうございました」とつづり、ピッチに家族5人で並ぶ写真を投稿した。丸高と柿谷氏は2