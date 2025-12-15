俳優の中村雅俊さんが、映画初監督を務めた「五十年目の俺たちの旅」(1月9日(金)全国公開)映画公開＆原作本出版記念トークショーイベントに原作・脚本を務めた鎌田敏夫さんと共に登壇しました。 【写真を見る】【 中村雅俊 】初映画監督作品“ 出演者がほぼ亡くなり脚本が出来るか心配だった ”同作は1975年に放送が開始され、青春ドラマの一大ムーブメントを巻き起こした「俺たちの旅」が、50年の時を経た3人のその後が