睡眠学者の柳沢正史氏が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。就寝前にスマートフォンを触ることについて“NGではない”と明かした。番組では、出演者の睡眠の質をチェックする企画を実施。就寝前にゲームやSNS、ショート動画を見る人が多かったが、柳沢氏によれば「“寝る前に絶対にスマホを見るな”とは必ずしも言えない」という。「スマホの光がよくないというけど。黄色っぽく暗くなるようにでき