名鉄名古屋本線は、新清洲駅構内で発生した人身事故のため、須ケ口～名鉄一宮の上下線で運転を見合わせていましたが、15日午後4時47分、運転を再開しました。運転見合わせの影響により、一部の区間で遅れが発生しています。詳しくは名鉄のホームページで確認してください。