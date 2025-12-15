リヴァプールのフランス代表DFイブラヒマ・コナテは契約が今季いっぱいとなっており、将来が不透明となっている。レアル・マドリードやパリ・サンジェルマンなどコナテに興味を示すとされるクラブは多く、後釜の確保に注目が集まっている。有力とされるのはクリスタル・パレスのマーク・グエイだが、『GIVEMESPORT』はレンヌの若手DFジェレミー・ジャケを有力視していると伝えている。昨季ブレイクしたジャケは、20歳ながら落ち着