香港で国家安全維持法に違反した罪に問われていた「リンゴ日報」の創業者に対して、裁判所が有罪判決を言い渡しました。有罪判決を受けたのは、中国政府に批判的な論調で知られた香港紙「リンゴ日報」の創業者・黎智英氏で、海外勢力と共謀し、国の安全を脅かしたなどとして、香港国家安全維持法に違反した罪などに問われていました。裁判はおととし12月に始まり、今年8月に結審していて、これまで黎氏は無罪を主張してきました。