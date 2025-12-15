◇WTT ファイナルズ香港(日本時間10日〜14日)卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港、女子シングルスは中国の王曼碰選手（世界ランク2位）が王者に輝きました。世界ランク1位の孫穎莎選手が準決勝で蒯曼選手(同ランク4位)と中国対決を行いましたが、孫穎莎選手が第5ゲームを終えたところで棄権。決勝に勝ち上がった蒯曼選手を相手に戦った王曼碰選手が4-2(11-7、8-11、11-8、11-8、9-11、12-10)で勝